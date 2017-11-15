Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Hayriye Karadeniz Wells Fargo emin keskin Arif Ümit Uztürk
Rekorlar borsaya çekti
Rekorlar borsaya çekti
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Yılın transferini yaptı
İşte yılın transferi
İş bulamayınca patron oldu
İş bulamadı patron oldu
SANTEK sona erdi
SANTEK sona erdi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,21 düşüşle 107.716,51 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,21 düşüşle 107.716,51 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.431,94 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,31, holding endeksi yüzde 0,48 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 2,35 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 4,62 ile metal ana sanayi oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 110.705,28 puana kadar yükselmesine karşın dünya borsalarındaki satıcılı seyir ve döviz kurlarındaki yükseliş eğiliminin negatif etkisiyle düşüşe geçti. Öğleden sonra satış baskısının genele yayılması ile 107.710,33 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,21 düşüşle 107.716,51 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt dışında ABD sanayi üretimi ve Avro Bölgesi enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.000 seviyesinin destek, 110 .000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BİST 100Borsa İstanbulEkonomi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5