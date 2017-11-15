Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,21 düşüşle 107.716,51 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.431,94 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,31, holding endeksi yüzde 0,48 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 2,35 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 4,62 ile metal ana sanayi oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 110.705,28 puana kadar yükselmesine karşın dünya borsalarındaki satıcılı seyir ve döviz kurlarındaki yükseliş eğiliminin negatif etkisiyle düşüşe geçti. Öğleden sonra satış baskısının genele yayılması ile 107.710,33 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,21 düşüşle 107.716,51 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt dışında ABD sanayi üretimi ve Avro Bölgesi enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.000 seviyesinin destek, 110 .000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu