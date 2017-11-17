Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 değer kaybıyla 106.239,46 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 737,22 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,27, holding endeksi ise yüzde 0,19 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 3,44 ile ulaştırma en çok gerileyen ise yüzde 4,94 ile bilişim oldu.

Güne artışla başlayan BIST 100 endeksi, yükseliş eğilimindeki döviz kurları ve dünya borsalarındaki satış ağırlıklı seyrin etkisiyle düşüşe geçerek 105.624,30 puana kadar geriledi ve 106.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde tüketici güven endeksi, konut satış istatistikleri ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerinin, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.500 seviyesinin destek, 108.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.