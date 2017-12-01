Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,41 değer kaybıyla 103.558,98 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 425,41 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,25 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,74 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,85 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,05 ile metal ana sanayi oldu.

Döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle Borsa İstanbul'da gün boyu satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi 103.000 puan seviyesine kadar gerilemesinin ardından günü 103.500 puanın üzerinde tamamladı.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde enflasyon yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.500 seviyesinin destek, 104.500 puanın ise direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,08 artmasını beklerken, 2017 yıl sonu enflasyon beklentisi ortalamasının ise yüzde 11,04 olacağını tahmin etti. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,08) göre, bir önceki ay yüzde 11,90 olan yıllık enflasyonun, yüzde 12,53'e yükseleceği hesaplanıyor.



Muhabir: Erhan Cihan Ünal