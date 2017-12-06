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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 değer kaybıyla 105.303,94 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 değer kaybıyla 105.303,94 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 956,05 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,57, holding endeksi yüzde 0,92 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,45 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 1,82 ile metal ana sanayi oldu.

Avrupa borsalarındaki negatif seyrin etkisiyle 105.078,66 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,90 azalışla 105.303,94 puandan tamamladı.

Analistler, yarın Avro Bölgesi büyüme ve Almanya sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.400 seviyesinin direnç, 103.500 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.
Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu

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EkonomiBorsa İstanbulBİST 100
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