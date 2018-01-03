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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi gün içinde 118.395,13 puanla tarihi zirvesini görmesinin ardından düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,25 azalışla 116.052,15 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi gün içinde 118.395,13 puanla tarihi zirvesini görmesinin ardından düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,25 azalışla 116.052,15 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi dünkü kapanışa göre 1.472,04 puan azalırken toplam işlem hacmi 8,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,48, holding endeksi yüzde 1,62 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,50 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 2,86 ile sigorta oldu.

Güne alış ağırlıklı başlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, açıklanan enflasyon verilerinin ardından 118.395,13 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine kadar çıksa da analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçti.

Analistler, bu akşam ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ile yarın ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 118.300 seviyesinin direnç, 115.000 puanın destek konumuna geldiğini ifade etti.

Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu

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