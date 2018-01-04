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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 azalışla 115.491,19 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBU

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 azalışla 115.491,19 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi dünkü kapanışa göre 560,96 puan azalırken toplam işlem hacmi 8,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,04, holding endeksi yüzde 0,41 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 4,28 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,59 ile iletişim oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, 117.258,87 puana kadar çıksa da özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan satışlarla düşüşe geçerek 115.500 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt dışında ABD'de açıklanacak aralık ayı istihdam raporu ve Avro Bölgesi enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 118.300 seviyesinin önemli direnç, 115.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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