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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,25 azalışla 113.589,45 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL(AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dünkü kapanışa göre 1.433,35 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,91, holding endeksi yüzde 1,07 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,59 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 4,30 ile ulaştırma oldu.

Döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 112.884,40 puana kadar gerilemesinin ardından 113.500-113.800 bandında dengelendi.

Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu

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