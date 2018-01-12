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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 azalışla 114.644,62 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 azalışla 114.644,62 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi dünkü kapanışa göre 74,19 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,53 artarken, holding endeksi yüzde 0,30 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,32 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 1,16 ile inşaat oldu.

Güne pozitif başlayan ve 115.718,72 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, gelen kar satışlarıyla 115.000 puanın altına geriledi.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının izleneceğini ve Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in de Türkiye değerlendirmesinin beklendiğini bildirdi.

Yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde enflasyon verisinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.000 ve 112.500 seviyelerinin destek, 115.500 ve 116.500 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.



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