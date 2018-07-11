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Borsa günü düşüşle tamamladı

- Günü 91.289,47 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, rekor işlem hacmiyle 19 Nisan 2017'den bu yana en kötü kapanışını gerçekleştirdi

Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11,9 milyar liralık rekor işlem hacmiyle yüzde 5,18 değer kaybederek, günü 91.289,47 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 4.985,22 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,9 milyar lira ile rekor düzeyde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 9,19, holding endeksi de yüzde 3,96 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri düşüş kaydederken, en çok gerileyen yüzde 10,39 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dünkü satış ağırlıklı seyrini bugüne de taşıyan Borsa İstanbul'da, 91.215,90 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, 91.289,47 puanla 19 Nisan 2017'den bu yana en kötü kapanışını yaptı.

Analistler, banka pay piyasalarında dünden beri etkili olan satışların dünya borsalarındaki düşüşler ve döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle genele yayıldığını belirtiyor.

Ticaret savaşına ilişkin endişeler nedeniyle küresel risk iştahının azaldığını kaydeden analistler, NATO'nun Brüksel'de devam eden zirvesinden gelecek haber ve açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Analistler, yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ile ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğine değinerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91,200 puanın altında kalıcılık sağlanması durumunda 90,000 seviyesinin gündeme gelebileceğini söyledi.

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