Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kaybıyla 89.744,01 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 153,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,93 gerilerken, holding endeksi ise yüzde 0,75 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,68 ile ulaştırma, en çok gerileyen yüzde 3,56 ile madencilik oldu.

Yurt içinde işsizlik verisinin Mayıs 2016'dan sonra ilk defa tek haneye gerilemesinden bulduğu destekle 91.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, öğleden sonra özellikle bankacılık endeksinde yoğunlaşan satışlarla düşüşe geçerek günü 89.500-90.000 bandında tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da yapacağı sunumun takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.200 ve 87.500 seviyelerinin destek seviyeleri olduğunu ifade eden analistler, 91.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.