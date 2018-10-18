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Borsa, günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,55 değer kaybıyla 97.453,96 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.537,05 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık...

Borsa, günü düşüşle tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,55 değer kaybıyla 97.453,96 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.537,05 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,65, holding endeksi de yüzde 0,50 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,31 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 3,36 ile iletişim oldu.

Dünya pay piyasalarındaki değer kayıpları ve özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle 97.191,47 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günü 97.000-97.500 bandında tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu ve hisse bazlı hareketlerin öne çıkacağını belirterek, yurt dışında ise Avro Bölgesi cari işlemler dengesi ile ABD'de ikinci el konut satış verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, 97.200 puanın ise destek konumuna geldiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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