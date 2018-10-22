Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar saat ipek UNİCEF Trabzon Bursa
Dünya evlerini süsledi
Dünya evlerini süsledi
Hint düğünü gözdesi
Hint düğünü gözdesi
Palamut mutluluğu
Palamut mutluluğu
Çatıya GES kurdu
Çatıya GES kurdu
Gııdada israf uyarısı
Gııdada israf uyarısı

Borsa, günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,84 değer kaybıyla 94.681,70 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.772,86 puan azalırken toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık...

Borsa, günü düşüşle tamamladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,84 değer kaybıyla 94.681,70 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.772,86 puan azalırken toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,92, holding endeksi yüzde 1,17 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,14 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,73 ile spor oldu.

Haftaya yükselişle başlayan ve 97.406,25 puana kadar çıkan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki satış ağırlıklı seyrin etkisiyle kazançlarını geri vererek 94.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde tüketici güveni, yurt dışında da Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi ve ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 94.200 ve 93.500 seviyelerinin destek, 96.200 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bıst 100 EndeksiBorsa İstanbulPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1