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Borsa, günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 değer kaybıyla 93.468,99 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.212,71 puan azalırken toplam işlem hacmi 7,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık...

Borsa, günü düşüşle tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 değer kaybıyla 93.468,99 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.212,71 puan azalırken toplam işlem hacmi 7,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,79, holding endeksi yüzde 2,17 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında kazandıran olmazken, en çok gerileyen yüzde 3,30 ile tekstil deri oldu.

Dünya borsalarındaki değer kayıpları ve döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle 92.344,89 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, 93.500 puanın altında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında da ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanacak Bej Kitap, ABD ve Avro Bölgesinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 91.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

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