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Borsa, günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kaybıyla 89.999,90 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 541,63 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık...

Borsa, günü düşüşle tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kaybıyla 89.999,90 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 541,63 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,93 yükselirken, holding endeksi yüzde 2,87 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 5,25 ile ulaştırma oldu.

Haftanın ilk işlem gününe, gerileyen döviz kurlarının desteğiyle pozitif başlayan BIST 100 endeksi, 91.387,01 puana kadar yükselmesine karşın Avrupa borsalarındaki satışların etkisiyle düşüşe geçerek 90.000 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı Enflasyon Raporu'nun, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 89.000 seviyesinin destek, 92.500 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

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