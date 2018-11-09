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Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,71 değer kaybıyla 92.839,21 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 667,02 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık...

Borsa günü düşüşle tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,71 değer kaybıyla 92.839,21 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 667,02 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,02, holding endeksi de yüzde 0,96 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,14 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 4,44 ile elektrik oldu.

Güne düşüşle başlayan ve 92.127,06 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü 92.500-93.000 bandında tamamladı.

Analistler, Birinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla hafta sonu Paris'te düzenlenecek anma etkinliğinde dünya liderlerinin bir araya geleceğini belirterek, etkinliğe katılacak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği ikili görüşmelerden gelecek haber ve açıklamaların takip edileceğini ifade etti.

Gelecek hafta yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, Almanya'da büyüme ve ABD'de sanayi üretimi verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının veri takviminde öne çıktığını söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 91.200 seviyelerinin destek, 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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