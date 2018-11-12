Borsa, günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,50 değer kaybıyla 91.445,28 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.393,92 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,53, holding endeksi de yüzde 1,62 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,96 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 4,18 ile metal ana sanayi oldu.

Açıklanan ödemeler dengesi verilerinde cari işlemler hesabının eylülde de fazla vermesinin etkisiyle 93.695,34 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü 91.445,28 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ZEW endeksleri, İngiltere'de de işsizlik verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.200 ve 90,000 seviyelerinin destek, 94.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

