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Borsa günü düşüşle tamamladı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.093,96 puan ve yüzde 1,15 azalarak 93.880,49 puana geriledi

Borsa günü düşüşle tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,15 değer kaybıyla 93.880,49 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.093,96 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,16 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,27 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,58 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,20 ile metal ana sanayi oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kayıpları ve döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 94,000 puanın hemen altında tamamladı.

Analistler, yarın ABD piyasalarının kapalı olacağını anımsatarak, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2019 Yılı Para ve Kur Politikası raporu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 puanın direnç, 93.400 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının seyrinin de izlenmesi gerektiğini dile getirdi.


- Dolar/TL 5,4574'ü gördü


ABD'de beklentilerden iyi gelen veriler ve petrol fiyatlarındaki değer kazançlarının etkisiyle hafta başından bu yana yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, bugün en yüksek 5,4574'ü gördü. Dolar/TL saat 18.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 3 değer kazancıyla 5,4110'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/dolar paritesindeki yükselişlerden destek bulan avro/TL önceki kapanışa göre yüzde 3,4 primle 6,1610'dan, sterlin/TL'de yüzde 3,2 artışla 6,9020'den alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın hafta sonuna kadar yapması beklenen konuşması ile cuma günü ABD'de açıklanacak istihdam raporunun döviz kurlarının yönü üzerinde etkili olacağı belirterek, teknik açıdan dolar/TL'nin 5,50 seviyesinin güçlü direnç konumunda olduğunu söyledi.


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