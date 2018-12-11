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Borsa günü düşüşle tamamladı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 426,47 puan ve yüzde 0,46 azalarak 91.800,86 puana geriledi

Borsa günü düşüşle tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,46 değer kaybıyla 91.800,86 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 426,47 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,49, holding endeksi yüzde 1,28 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,86 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,46 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Döviz kurlarındaki değer kazançlarının negatif etkisiyle 91.609,96 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarına karşın günü 92.000 puanın altında tamamladı.

Analistler, yarın Avro Bölgesi sanayi üretimi, ABD'de enflasyon ve hazine dengesi verileri ile ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini kaydetti.

Brexit süreci ve ticaret savaşlarına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların gündeminde olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.300 seviyesinin destek, 94.000 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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