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Borsa günü düşüşle tamamladı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 698,64 puan ve yüzde 0,75 azalarak 91.854,08 puana geriledi

Borsa günü düşüşle tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,75 değer kaybıyla 91.854,08 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 698,64 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,77, holding endeksi yüzde 0,66 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,20 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 1,94 ile metal ana sanayi oldu.

Dünya borsalarındaki değer kayıplarına paralel analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 91.300 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günü 92.000 puanın hemen altında tamamladı.

Analistler, dün ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) beklendiği kadar "güvercin" açıklamalar gelmemesinin küresel piyasalardaki risk iştahını azalttığını belirterek, buna bağlı olarak dünya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini kaydetti.

Yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.300 ve 90.000 seviyesinin destek, 93.400 ve 95.000'in direnç konumunda olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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