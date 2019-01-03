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Borsa günü düşüşle tamamladı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.465,99 puan azalarak 87.399,02 puana geriledi

Borsa günü düşüşle tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,65 değer kaybıyla 87.399,02 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.465,99 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,51, holding endeksi yüzde 2,96 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,05 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 3,50 ile ulaştırma oldu.

Dünya borsalarındaki değer kayıpları ve yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının etkisiyle özellikle günün ikinci yarısında satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 87.200 puanın hemen üzerinde tamamladı.

Analistler, azalan küresel risk iştahının etkisiyle pay piyasalarında satış baskısının arttığını belirterek, ABD'de kapalı olan federal hükümete ilişkin açıklamalar ve Suriye'deki gelişmelerin takip edileceğini belirtti.

Yarın ABD'de açıklanacak aralık ayı istihdam raporundaki verilerin de yatırımcıların odağında yer aldığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 87.200 ve 86.400 seviyelerinin destek, 92.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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