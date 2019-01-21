Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Konya Ticaret Borsası moda TOBB Ekonomi Şurası servet eşitsizliği vali
Hayatımız Maden dediler
Hayatımız Maden dediler
Kota 100 bine çıktı
Kota 100 bine çıktı
Zamma itiraz etti
Zamma itiraz etti
Davos Zirvesi başlıyor
Davos Zirvesi başlıyor
EMSAD'tan yerli atağı
EMSAD'tan yerli atağı

Borsa günü düşüşle tamamladı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 499,71 puan ve yüzde 0,51 azalarak 97.955,16 puana indi

Borsa günü düşüşle tamamladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,51 değer kaybıyla 97.955,16 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 499,71 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,81, holding endeksi yüzde 0,64 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,77 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 100.000 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyelerden gelen kar satışlarıyla analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 97.900 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.500 ve 100.000 seviyelerinin direnç, 97.900 ve 96.500'ün destek konumuna geldiğini kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bıst 100 EndeksiBorsaPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1