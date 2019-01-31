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Borsa günü düşüşle tamamladı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 115,23 puan ve yüzde 0,11 azalarak 104.074,22 puana geriledi

Borsa günü düşüşle tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kaybıyla 104.074,22 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 115,23 puan azalırken, toplam işlem hacmi yaklaşık 10 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,62 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,94 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,58 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 4,59 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan ve döviz kurlarındaki geri çekilmenin etkisiyle 106.000 puanı test eden BST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek günü 104.000 puanın hemen üzerinde tamamladı.

Dolar/TL, gün içinde 5,1633 ile 6 Ağustos 2018'den bu yana en düşük seviyesini görürken, şu dakikalarda 5,17'nin üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın Avrupa'da İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de istihdam raporu verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500'ün üzerinde kalındığı sürece hedefin 105.000 ve 107.200 seviyeleri olacağını kaydetti.


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