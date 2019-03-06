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Borsa günü düşüşle tamamladı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 277,74 puan ve yüzde 0,27 azalarak 103.452,85 puana geriledi

Borsa günü düşüşle tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,27 değer kaybıyla 103.452,85 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 277,74 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi yüzde 0,96 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,63 ile gıda içecek, en çok gerileyen ise yüzde 2,63 ile sigorta oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle 103.365,09 puana kadar gerilemesinin ardından 103.500 puanın altında dengelendi.

Bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24'te sabit tuttu. TCMB açıklamasında, son dönemde açıklanan verilerin ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini gösterdiği ifade edildi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve Avro Bölgesi büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu kaydetti.

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