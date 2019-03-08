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Borsa günü düşüşle tamamladı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 744,41 puan ve yüzde 0,73 azalarak 101.538,28 puana geriledi

Borsa günü düşüşle tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,73 değer kaybıyla 101.538,28 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 744,41 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,46, holding endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,69 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 3,41 ile ulaştırma oldu.

Dünya borsalarındaki değer kayıplarına paralel analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 100.700 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etmesine karşın günü 101.500 puanın hemen üzerinde tamamladı.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde büyüme ve ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere açıklanacak yoğun veri takviminin takip edileceğini söyledi.

ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakereleri ve Brexit gelişmelerinin yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 102.500 puanın altında kaldığı sürece düşüş eğiliminin devam edebileceğini ve sırasıyla 100.700 ve 99.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

AA Finans'ın beklenti anketlerine katılan ekonomistler, ocak ayı cari işlemler hesabının 800 milyon dolar açık vermesini, cari işlemler açığının da 2019 sonunda 19,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesi bekliyor. Ekonomistler, 2018 yılı 4. çeyrekte GSYH'nin yüzde 3 azalmasını öngörürken, 2018'de Türkiye ekonomisinin yüzde 2,5 büyümesini tahmin ediyor.


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BISTPiyasalar
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