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Borsa günü düşüşle tamamladı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 509,40 puan ve yüzde 0,51 azalarak 99.325,92 puana geriledi

Borsa günü düşüşle tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,51 değer kaybıyla 99.325,92 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 509,40 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,97, holding endeksi yüzde 0,70 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,78 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 11,32 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dünya borsalarındaki değer kayıplarının etkisiyle 98.367,09 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etmesine karşın analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 99.500 puanın altında kaldı.

Analistler, İngiltere Başbakanı Theresa May'in başkanlık edeceği bugünkü kabine toplantısı ve ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını belirtti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve Conference Board Tüketici Güveni başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifada eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek, 101.000 ve 102.500 puanın ise direnç konumuna geldiğini söyledi.

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