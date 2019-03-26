Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya food istanbul moda ekonomi Osman Ataç
İstihdamda Trakya havası
İstihdamda Trakya havası
Zam haberi asılsız
Zam haberi asılsız
Tarımın Ajandası
Tarımın Ajandası
Bal kimlik kazanıyor
Bal kimlik kazanıyor
İngiltere'de tanıtıldı
İngiltere'de tanıtıldı

Borsa günü düşüşle tamamladı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.947,33 puan ve yüzde 1,96 azalarak 97.378,58 puana geriledi

Borsa günü düşüşle tamamladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,96 değer kaybıyla 97.378,58 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.947,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,23, holding endeksi yüzde 2,79 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,69 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,81 ile ulaştırma oldu.

Güne yükselişle başlamasına karşın banka hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle negatif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, 97.000-97.500 bandında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bıst 100 EndeksiBorsaPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5