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Borsa günü düşüşle tamamladı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 942,03 puan ve yüzde 0,97 azalarak 96.072,99 puana geriledi

Borsa günü düşüşle tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,97 değer kaybıyla 96.072,99 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 942,03 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,12 holding endeksi yüzde 0,73 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında kazandıran yüzde 0,78 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,76 ile bilişim oldu.

Açıklanan şubat ayı cari işlemler açığı verisinin beklentilerin altında kalmasından bulduğu destekle 97.530,85 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü 96.000 puanın hemen üzerinde tamamladı.

Analistler yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu yurt dışında ise Avro Bölgesi sanayi üretimi ve ABD'de İthalat Fiyat Endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 puanın destek, 99.200'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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