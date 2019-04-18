Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,34 değer kaybıyla 96.886,48 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.316,72 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,76, holding endeksi yüzde 1,18 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,47 ile inşaat , en çok gerileyen ise yüzde 5,60 ile turizm oldu.



Küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve değer kazanan döviz kurlarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü 96.500-97.000 puan bandında tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Beklenti Anketi, yurt dışında Japonya'da enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 ve 100.000 seviyelerinin direnç, 96.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.



