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Borsa günü düşüşle tamamladı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.643,63 puan ve yüzde 1,71 azalarak 94.498,54 puana geriledi

Borsa günü düşüşle tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,71 değer kaybıyla 94.498,54 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.643,63 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,79, holding endeksi yüzde 1,40 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında kazandıran yüzde 1,35 ile kimya,petrol,plastik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Güne yükselişle başlayan ve analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 96.400 puanın üzerini test eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki yükseliş ve dünya borsalarındaki negatif seyrin etkisiyle düşüşe geçerek 95.000 puanın hemen altında dengelendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını beklentiler doğrultusunda yüzde 24'te sabit tuttu.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 seviyesinin destek, 96.400 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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