Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,30 değer kaybıyla 94.179,37 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.236,20 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,16, holding endeksi yüzde 1,27 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,29 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 4,77 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 96.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, etkisinin artıran satışlarla, 94.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlarının konuşmaları ve Avro Bölgesinde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 puanın destek, 96.400 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında enflasyonun yüzde 2,33, yıllık enflasyonun yüzde 20,25 olarak gerçekleşmesini bekliyor. Fitch Ratings, 15 Aralık'ta Türkiye'nin “BB” seviyesindeki kredi notunu ve “negatif” görünümünü teyit etmişti.