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Borsa günü düşüşle tamamladı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 233,29 puan ve yüzde 0,25 azalarak 93.946,08 puana geriledi

Borsa günü düşüşle tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kaybıyla 93.946,08 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 233,29 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,60, holding endeksi yüzde 0,42 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,74 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 3,06 ile gıda, içecek oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 94.400 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü 94.000 puanın hemen altında tamamladı.

Analistler, bu akşam Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin yatırımcıların gündeminde olduğunu kaydetti. Fitch Ratings, 15 Aralık'ta Türkiye'nin "BB" seviyesindeki kredi notunu ve “negatif” görünümünü teyit etmişti.

Gelecek hafta yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında Çin'de enflasyon, İngiltere'de büyüme, Almanya'da Sanayi üretimi ve ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 puanın destek, 96.400 seviyesinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.


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BISTPiyasalar
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