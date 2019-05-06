Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa ekonomi mersin Rusya
DHgate ile iş birliği
DHgate ile iş birliği
Milli ürüne milli lastik
Milli ürüne milli lastik
Tansiyona uzaktan takip
Tansiyona uzaktan takip
“Fındıkta verim artmalı"
“Fındıkta verim artmalı"
Zam şampiyonu limon
Zam şampiyonu limon

Borsa günü düşüşle tamamladı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 963,80 puan ve yüzde 1,03 azalarak 92.982,27 puana geriledi

Borsa günü düşüşle tamamladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,03 değer kaybıyla 92.982,27 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 963,80 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,75, holding endeksi yüzde 1,12 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,87 ile finansal,kiralama,faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,41 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve dünya borsalarındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, 93.000 puanın altında dengelendi.

Analistler yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.000 seviyesinin destek, 95.500'ün direnç konumunda olduğunu dile getirdi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bıst 100 EndeksiBorsaPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5