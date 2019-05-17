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Borsa günü düşüşle tamamladı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 407,79 puan ve yüzde 0,47 azalarak 86.796,06 puana indi

Borsa günü düşüşle tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,47 değer kaybıyla 86.796,06 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 407,79 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,20 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,10 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,79 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,86 ile spor oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kayıplarına karşı 87.518,58 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü 86.500-87.000 bandında tamamladı.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde tüketici güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları, ABD ve Avro Bölgesinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

Jeopolitik gelişmeler ile "ticaret savaşı" endişelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.500 seviyesinin destek, 89.500 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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