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Borsa günü düşüşle tamamladı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.461,89 puan ve yüzde 1,68 azalarak 85.309,58 puana geriledi

Borsa günü düşüşle tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,68 değer kaybıyla 85.309,58 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.461,89 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,14, holding endeksi yüzde 2,10 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,30 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 5,56 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 87.153,69 puana kadar çıkan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek 85.309,58 puanla 27 Ocak 2017 tarihinden bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ve İngiltere'de enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 84.900 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

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