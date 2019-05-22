Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Bursa mersin hakan moda
TÜBA'da devir teslim
TÜBA'da devir teslim
Hedef 'sıfır karbon'
Hedef 'sıfır karbon'
Köylüler "domalan" peşinde
Köylüler "domalan" peşinde
Sanat “blokzincire“ taşınıyor
Sanat 'blokzincir'de
THY işe alıyor
10 bin kişiyi işe alacak

Borsa günü düşüşle tamamladı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.634,25 puan ve yüzde 1,92 azalarak 83.675,33 puana geriledi

Borsa günü düşüşle tamamladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,92 değer kaybıyla 83.675,33 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.634,25 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,67, holding endeksi yüzde 2,04 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,94 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 4,31 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki yükseliş ve Avrupa borsalarındaki negatif seyrin etkisiyle 28 ayın en düşük kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının yatırımcıların odak noktasında olduğunu belirtti.

Yarın yurt içinde reel kesil güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları, ABD ve Avro Bölgesinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Almanya'da büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 82.500 ve 80.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bıst 100 EndeksiBorsaPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5