Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Bursa moda Trabzon dünya
Mayıs ayının zam şampiyonu yer fıstığı
Mayıs'ın zam şampiyonu!
Yeni trend “diyet baklava“
Yeni trend “diyet baklava“
Kurulu güç katlandı!
Kurulu güç katlandı!
Turizmci rekor bekliyor
Turizmci rekor bekliyor
Savunmadaki ihracat rekorunun kahramanları
Savunmanın kahramanları

Borsa günü düşüşle tamamladı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 244,09 puan ve yüzde 0,27 azalarak 90.345,63 puana geriledi

Borsa günü düşüşle tamamladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,27 değer kaybıyla 90.345,63 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 244,09 puan azalırken toplam işlem hacmi 1,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,95 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,47 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 90.000-90.500 puan bandında tamamladı.

Analistler, ticaret savaşı endişeleri ve artan jeopolitik risklerin küresel piyasalardaki risk iştahını azaltığını kaydetti.

Bayram arifesi olması nedeniyle öğleden sonra yurt içi piyasalarda işlem gerçekleştirilmeyeceğini, yurt dışında ise ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.500 seviyesinin direnç, 88.500'ün desek konumuna gelebileceğini dile getirdi.

Analistler, cuma günü yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu yurt dışında ise ABD'de istihdam raporunu başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini dile getirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5