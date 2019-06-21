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Borsa, günü düşüşle tamamladı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 135,42 puan ve yüzde 0,14 azalarak 94.022,28 puana indi

Borsa, günü düşüşle tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,14 değer kaybıyla 94.022,28 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 135,42 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi yüzde 0,49 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,45 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 3,71 ile finansal,kiralama, faktoring oldu.

Güne düşüşle başlayan ve Avrupa borsalarındaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 94.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, İran'ın ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) düşürmesinin ardından taraflardan gelen açıklamalarla jeopolitik risk algısının arttığını belirtti.

Haftaya yurt içinde dış ticaret istatistikleri, ekonomik güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD ve İngiltere'de büyüme ile Avrupa'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi, 92.500'ün destek olarak öne çıktığını bildirdi.


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