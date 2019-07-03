Borsa, günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,84 değer kaybıyla 99.363,32 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 837,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,03, holding endeksi yüzde 0,96 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,64 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 3,20 ile finansal,kiralama, faktoring oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, küresel piyasalarda jeopolitik risk algısının artmasıyla 100 bin puanın üzerinde tutunamadı.

Analistler, piyasaların jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışına odaklandığını belirtti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesinde perakende satışlar verisinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100 bin puanın direnç, 99.100 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.



