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Borsa, günü düşüşle tamamladı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.884,22 puan ve yüzde 1,91 azalarak 96.811,22 puana indi

Borsa, günü düşüşle tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,91 değer kaybıyla 96.811,22 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.884,22 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,07, holding endeksi yüzde 2,73 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,39 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 4,61 ile ulaştırma oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, 99.115,10 puana kadar yükselmesine karşın dünya borsalarındaki düşüşler ve jeopolitik risklerin negatif etkisiyle analistlerin destek olarak nitelendirdiği 96.700 seviyesini test etti.

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması, Fed toplantı tutanakları ve Çin'de enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, yatırımcıların Powell'ın açıklamalarında Fed'in uygulayacağı politikalara yönelik ipucu arayacağını ifade etti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA), İran'ın nükleer anlaşmada belirlenen uranyum zenginleştirme oranını aştığını duyurmasının ardından piyasalarda jeopolitik risk algısının arttığını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.700 seviyelerinin destek, 100.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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