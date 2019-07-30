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Borsa, günü düşüşle tamamladı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 686,96 puan ve yüzde 0,66 azalarak 102.686,11 puana indi

Borsa, günü düşüşle tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,66 değer kaybıyla 102.686,11 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 686,96 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,59, holding endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,25 ile menkul inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 3,17 ile metal eşya makina oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 103.552,66 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 102.500 - 103.000 bandında dengelendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayacak ve kararları yarın saat 21.00'de açıklanacak Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı yatırımcıların odağında yer aldığını belirtti. Fed'in yarın politika faizinde 25 baz puanlık indirime gitmesine kesin gözüyle bakıldığını bildiren analistler 50 baz puan indirim tahminleri yüzde 20 seviyelerinde bulduğunu söyledi.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı bu yılın üçüncü enflasyon raporu, TCMB Para Politikası Kurulu Toplantı Özetinin yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ve Avro Bölgesi'nde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 seviyesinin direnç, 100.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.



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