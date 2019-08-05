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Borsa, günü düşüşle tamamladı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1006,16 puan ve yüzde 1,01 azalarak 98.673,28 puana indi

Borsa, günü düşüşle tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,01 değer kaybıyla 98.673,28 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1006,16 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,52, holding endeksi yüzde 2,31 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,50 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,71 ile tekstil, deri oldu.

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde 99.906,87 puanı gördükten sonra gelen satışlarla 98.500-99.500 bandında dengelendi.

Analistler, satıcılı seyrin BIST100 endeksinde de etkili olduğunu, hafta boyunca ABD ile Çin arasında yaşanacak sürecin yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Yarın, yurt içinde reel efektif döviz kuru verilerinin, yurt dışında Almanya'da fabrika siparişleri ve ABD'de Fed üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 100.600 seviyelerinin direnç, 97.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
BIST100Piyasalar
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