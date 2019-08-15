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Borsa günü düşüşle tamamladı

-Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,84 düşüşle 96.578,70 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı
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İSTANBUL (AA) - BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.826,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 5,27, holding endeksi yüzde 2,60 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,26 ile spor ve ticaret oldu.

Güne düşüşle başlayan endeks, gün ortasında gelen tepki alımlarıyla hafif yükseliş eğilimi gösterse de, kapanışa doğru tekrar satış ağırlıklı bir seyir izledi.

Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde dış ticaret dengesi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.500 seviyesinin kırılması durumunda 95.500 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

AA Finans’ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 azalmasını bekliyor. Ekonomistler, haziran ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 1,1 azalacağı tahmin ediliyor.

Mayısta geçen yılın aynı dönemine göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi yüzde 0,1, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yüzde 1,3 azalmıştı. Öte yandan mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 artmıştı.

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