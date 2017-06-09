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Borsa günü rekorla kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,99 yükselerek 98.942,87 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

Borsa günü rekorla kapattı

İSTANBUL (AA) - BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 965,33 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,33, holding endeksi yüzde 0,90 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,44 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,23 ile KOBİ sanayi oldu.

Dünya borsalarındaki pozitif havanın etkisiyle güne alış ağırlıklı başlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, banka hisseleri öncülüğünde 99.277,11 puana kadar çıktı. Bu seviyede tutunamayan BIST 100 endeksi, gün sonunda yüzde 0,99 yükselerek 98.942,87 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, gelecek hafta hem yurt içi hem de dışında yoğun veri gündeminin bulunduğunu, Türkiye'de ilk çeyrek büyüme, ödemeler dengesi istatistikleri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararının ön plana çıkacağını kaydetti.

Muhabir: Murat Birinci

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BİST 100EkonomiPiyasalar
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