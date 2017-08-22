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Borsa günü yatay tamamladı

Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,02 azalışla 108.594,45 puandan tamamladı.

Borsa günü yatay tamamladı

İSTANBUL(AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 20,42 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,51, holding endeksi yüzde 0,11 geriledi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 9,03 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,31 ile orman, kağıt, basım oldu.

Güne yükselişle başlayan ve en yüksek 109.247,44 puanı gören BIST 100 endeksi bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 108.325,53 puana kadar geriledi. Günün ikinci yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 0,02 azalışla 108.594,45 puandan tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
BISTEkonomiPiyasalar
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