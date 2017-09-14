Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Koza Holding riva Yılmaz İnşaat
Herşey kesintisiz iletişim için
Herşey kesintisiz iletişim için
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor

Borsa günü yatay tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 artışla 108.244,22 puandan tamamladı.

Borsa günü yatay tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 artışla 108.244,22 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 88,69 puan artarken, toplam işlem hacmi 6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi yüzde 0,10 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,62 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,62 ile ulaştırma oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) beklentiler doğrultusunda faiz değişikliğine gitmemesinin ardından 107.500-108.800 bandında dalgalı bir seyir izledi ve 108.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde cari açık, yurt dışında ise Avro Bölgesi dış ticaret dengesi ile ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri trafiğinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.300 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması durumunda 106.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, olası toparlanmalarda ise 110.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması 5 milyar 270 milyon dolar oldu. Ekonomistlerin 2017 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 37 milyar 720 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Cari işlemler açığı haziran ayında 3 milyar 763 milyon dolar, 12 aylık cari işlemler açığı ise 34 milyar 340 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5