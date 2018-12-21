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Borsa günü yatay tamamladı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,67 puan ve yüzde 0,01 artarak 91.860,75 puana çıktı

Borsa günü yatay tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,01 değer kazancıyla 91.860,75 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,67 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,50, holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,30 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,13 ile inşaat oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kayıpları ve döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle 90.916,29 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran alışlarla kayıplarını telafi ederek günü 91.860,75 puandan tamamladı.

Analistler, gelecek haftanın ilk üç işlem gününde dünyadaki önemli borsalarının Noel tatili dolayısıyla kapalı olacağını, bu sebeple hafta boyunca düşük işlem hacimli sakin bir seyir izlenebileceğini kaydetti.

Yurt içinde kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'in açıklamalarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.300 ve 90.000 seviyelerinin destek, 93.400 ve 95.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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