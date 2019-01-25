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Borsa günü yatay tamamladı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,13 puan ve yüzde 0,03 artarak 101.801,42 puana çıktı

Borsa günü yatay tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kazancıyla 101.801,42 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,13 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,37 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,38 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,28 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,95 ile spor oldu.

Dünya borsalarındaki değer kazançlarına paralel analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 102.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, 101.500-102.000 bandında dengelendi.

Analistler, haftaya yurt içinde enflasyon raporu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç, 99.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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