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Borsa günü yükselişle tamamladı

-Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 yükselişle 77.547,71 puandan tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 yükselişle 77.547,71 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 848,29 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,35, holding endeksi yüzde 0,98 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,36 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,60 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, Türkiye ile Rusya'nın, Suriye'de taraflara sunacakları genel ateşkes planı önerisinde anlaştığı haberleri ile gün içinde en yüksek 77.549,13 puanı görmesinin ardından bu seviyelerde dengelendi.

Analistler, yılın son haftasında, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle uluslararası piyasalarda düşük işlem hacimli bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içinde de hafta sonuna kadar benzer bir görünümün etkili olabileceğini kaydetti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 77.700 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını dile getiren analistler, 76.500 ve 76.000 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu aktarıyor.

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BISTBİST 100Borsa İstanbul
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