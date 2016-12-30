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Borsa günü yükselişle tamamladı

-Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yılın son işlem gününde yüzde 0,39 yükselişle 78.138,66 puandan tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yılın son işlem gününde yüzde 0,39 yükselişle 78.138,66 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 302,81 puan artarken, toplam işlem hacmi 1,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi yüzde 0,64 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,54 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,80 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi 78.371,86 seviyesine kadar çıksa da bu seviyelerde tutunamadı ve günü 78.138,66 puandan tamamladı.

Analistler, yılın ilk haftasında yurt içinde enflasyon verisinin, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksin de 78.700 direnç, 76.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine göre, 2016 yılında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde 7,83 artması bekleniyor.

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BISTBİST 100Borsa
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