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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 artışla 97.977,54 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 artışla 97.977,54 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 361,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,31 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,68 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,0 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,44 KOBİ sanayi oldu.

Güne pozitif başlangıç yapan BIST 100 endeksi açıklanan nisan ayı sanayi üretimi verisinin beklentilerin üzerinde artmasıyla yükselişe geçti. Döviz kurlarındaki yükselişin negatif etkisiyle 97.500 sınırına kadar gerileyen BIST 100 endeksi kapanışa doğru gelen alımlarla 98.050,22 puanı gördü. Bu seviyede tutunamayan endeks günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 artışla 97.977,54 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya nisan ayı dış ticaret ve ABD toptan stoklar verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.700 seviyesinin destek olarak önce çıktığını belirten analistler, 99.300'ün ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Muhabir: Murat Birinci

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